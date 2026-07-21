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Illustrationsbild. (TT)
Debatten om hedersförtryck

L: Kartlägg hedersnormer i förskolan

Av Joel Malmén
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Under sommarloven försvinner den skolpersonal som ofta agerar skyddsnät för barn som lever under hedersförtryck. Många riskerar tvångsäktenskap, könsstympning eller uppfostringsresor, skriver två L-företrädare i en debattartikel i Aftonbladet.

De vill se ett nationellt center för bortförda barn, särskilda kompetensteam inom åklagar- och polisväsendet samt kartläggning av hedersnormer i förskolan.

”Friheten att bestämma över sin egen kropp och sin egen framtid är inte förhandlingsbar. Det är dags för en nationell kraftsamling där rättsväsendet, socialtjänsten och skolan arbetar som en enad front”, skriver de.

L: Hedersnormer bör kartläggas i förskolan
debatt · Aftonbladet

Om debattörerna

Nina Larsson (L), jämställdhetsminister

Amie Kronblad (L), ordförande, Liberala Kvinnor

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Projekt mot hedersvåld och förtryck i förskolan ska spridas nationellt (2024)
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