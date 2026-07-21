L: Kartlägg hedersnormer i förskolan

Under sommarloven försvinner den skolpersonal som ofta agerar skyddsnät för barn som lever under hedersförtryck. Många riskerar tvångsäktenskap, könsstympning eller uppfostringsresor, skriver två L-företrädare i en debattartikel i Aftonbladet.

De vill se ett nationellt center för bortförda barn, särskilda kompetensteam inom åklagar- och polisväsendet samt kartläggning av hedersnormer i förskolan.

”Friheten att bestämma över sin egen kropp och sin egen framtid är inte förhandlingsbar. Det är dags för en nationell kraftsamling där rättsväsendet, socialtjänsten och skolan arbetar som en enad front”, skriver de.