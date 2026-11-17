Deutsche Bank hanterade misstänkta betalningar för nästan 600 miljoner dollar, motsvarande ungefär 6 miljarder kronor, kopplade till den dömda sexbrottslingen Jeffrey Epstein, visar de läckta dokument som bland andra Financial Times tagit del av.

Det är en betydligt högre summa än vad som tidigare känts till, skriver tidningen. Dokument visar att banken lämnade in rapporter om transaktionerna till amerikanska myndigheter 2019.

Banken tog Epstein som kund 2013, trots att han dömts för sexköp redan 2008. Banken ska sedan ha ignorerat interna varningar och avslutade kontakten först 2018.

Deutsche Bank säger till FT att de ångrar sin historiska relation till Epstein, och att man sedan tidpunkten stärkt sina kontrollfunktioner.