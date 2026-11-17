Trump om de läckta skatteuppgifterna: ”Olagligt”
Under sitt besök i Manilla kommenterade Donald Trump rapporterna om att Deutsche Bank råkat läcka hans skatteuppgifter under hans första mandatperiod, skriver Der Spiegel.
– De borde inte ha gjort det. Det är olagligt för dem att göra det, sa presidenten till journalister på plats i den filippinska huvudstaden.
Deutsche Bank informerade inte Vita huset om saken vid händelsen 2017. Det var i stället nu, i samband med att visselblåsare läckt 15 miljoner interna dokument, som händelsen uppdagades på tisdagen.
Till skillnad från andra presidenter har Trump inte velat offentliggöra sina skattedeklarationer.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen