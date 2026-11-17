Donald Trump under ett möte i Manilla.

Under sitt besök i Manilla kommenterade Donald Trump rapporterna om att Deutsche Bank råkat läcka hans skatteuppgifter under hans första mandatperiod, skriver Der Spiegel.

– De borde inte ha gjort det. Det är olagligt för dem att göra det, sa presidenten till journalister på plats i den filippinska huvudstaden.

Deutsche Bank informerade inte Vita huset om saken vid händelsen 2017. Det var i stället nu, i samband med att visselblåsare läckt 15 miljoner interna dokument, som händelsen uppdagades på tisdagen.

Till skillnad från andra presidenter har Trump inte velat offentliggöra sina skattedeklarationer.