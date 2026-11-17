Visselblåsare på Deutsche Bank har läckt över 15 miljoner interna dokument som visar systemfel, bristande beteende, inkompetens och brutna löften om förändring, rapporterar Financial Times.

Mejl, interna utredningar och även chattloggar sätter framgångssagan Christian Sewing – som vänt banken till rekordvinster – i nytt ljus. Han skulle sätta stopp för skandalerna inom banken men ska tvärtom ha vurmat för större risktagande och mygel för aktieägarna, skriver tidningen.

Dessutom framkommer nya detaljer kring bankens kopplingar till sexbrottslingen Jeffrey Epstein och om USA:s president Donald Trump. Banken slussade 600 miljoner dollar kopplade till Epstein, vilket är en betydligt större summa än som tidigare var känt. Gällande Trump råkade banken läcka hans skatteuppgifter under den första mandatperioden, och undanhöll det från Vita huset.

Bankens aktie rasar omkring 5 procent på morgonen.