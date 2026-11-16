Stockholmsbörsen inleder veckan med små nedåtrörelser. Efter några minuters handel står indexen:



· OMXS30: -0,3 %

· OMXSPI: -0,2 %



På morgonen backade Asienbörserna brett, och på sydkoreanska indexet Kospi faller teknikjättarna SK Hynix och Samsung.

I morgon kväll kommer Nvidias kvartalsrapport och på torsdag väntas världens största börsnotering någonsin, när AI-bolaget Anthropic enligt uppgift börjar handlas.

Telia har fått en köprekommendation av William O’Neil som inlett en bevakning av telekombolaget. Aktien stiger 1 procent till toppen av storbolagsindexet OMXS30.

I botten syns SCA och Boliden med nedgångar på 2 procent.

Brädspelsbolaget Asmodee har fått höjda riktkurser av både SEB och DNB Carnegie. Aktien stiger 1 procent.

Texten uppdateras.