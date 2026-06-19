Laget sluter upp bakom Koné efter skräckskadan: ”Vi älskar honom mycket”

Förbundskapten Jesse Marsch är framme och trösta Ismael Koné efter skräckskadan.

Kanadas mittfältare Ismael Koné får stort stöd av sina lagkamrater efter skräckskadan i nattens VM-match mot Qatar, där 24-åringen bröt benet. Flera lagkamrater var märkbart tagna av situationen ute på planen.

– Man vill aldrig se någonting sådant, säger den kanadensiske backen Luc de Fougerolles, som brast ut i tårar när lagkamratens ben bröts.

Tränaren Jesse Marsch hörde hur benet bröts när Koné tacklades av Assim Omer Madibo.

– Alla är tagna för hans skull, säger han enligt Reuters.

Anfallaren Jonathan David, som gjorde hattrick i matchen, säger att Koné är en mycket uppskattad del av laget.

– Vi älskar honom mycket.