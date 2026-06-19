Laget sluter upp bakom Koné efter skräckskadan: ”Vi älskar honom mycket”
Kanadas mittfältare Ismael Koné får stort stöd av sina lagkamrater efter skräckskadan i nattens VM-match mot Qatar, där 24-åringen bröt benet. Flera lagkamrater var märkbart tagna av situationen ute på planen.
– Man vill aldrig se någonting sådant, säger den kanadensiske backen Luc de Fougerolles, som brast ut i tårar när lagkamratens ben bröts.
Tränaren Jesse Marsch hörde hur benet bröts när Koné tacklades av Assim Omer Madibo.
– Alla är tagna för hans skull, säger han enligt Reuters.
Anfallaren Jonathan David, som gjorde hattrick i matchen, säger att Koné är en mycket uppskattad del av laget.
– Vi älskar honom mycket.
bakgrund
Ismael Koné
Wikipedia (sv)
Ismaël Koné, född 16 juni 2002 i Abidjan i Elfenbenskusten, är en kanadensisk professionell fotbollsspelare som spelar för italienska klubben US Sassuolo Calcio. Han representerar även det kanadensiska landslaget där han debuterade 2022.
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