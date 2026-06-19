USA till sextondelsfinal i VM efter vinst mot Australien

Alex Freeman gjorde ett av USA:s mål.

USA är klart för sextondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Australien med 2–0 under fredagskvällen.

Matchens första mål gjordes redan efter tio minuter, då bollen hamnade i nätet genom ett självmål av Australiens Cameron Burgess. Strax innan paus nickade försvararen Alex Freeman in 2–0 till värdnationen.

Australien tryckte på för en reducering mot slutet, men USA var det bättre laget.

– Visst vinner de rättvist. Framför allt i första halvlek när de äger nästan allting, säger SVT-experten Glenn Strömberg i sändningen.