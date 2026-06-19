ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Alex Freeman gjorde ett av USA:s mål. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

USA till sextondelsfinal i VM efter vinst mot Australien

Av Jacob Ruderstam
Publicerad: . Uppdaterad:

USA är klart för sextondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Australien med 2–0 under fredagskvällen.

Matchens första mål gjordes redan efter tio minuter, då bollen hamnade i nätet genom ett självmål av Australiens Cameron Burgess. Strax innan paus nickade försvararen Alex Freeman in 2–0 till värdnationen.

Australien tryckte på för en reducering mot slutet, men USA var det bättre laget.

– Visst vinner de rättvist. Framför allt i första halvlek när de äger nästan allting, säger SVT-experten Glenn Strömberg i sändningen.

Märkliga scener i slutet av matchen – domaren fick kramp
Expressen
USA slog Paraguay i den första gruppspelsmatchen
Sveriges Television
Det återstår en gruppspelsmatch för USA
CNN
USA saknade sin stora stjärna Christian Pulisic
AP  · Ofta betalvägg
Australien höjde sig – men lyckades inte spräcka USA:s nolla
www.fotbollskanalen.se
ABC News rapporterade från matchen
live · www.abc.net.au
VM spelas i bland annat USA
TT
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen