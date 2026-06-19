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Mexikos Luis Romo firar matchens enda mål tillsammans med lagkamraten Erik Lira. (Natacha Pisarenko /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Mexiko först att gå till slutspel – slog Sydkorea

Av Tor Gasslander
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Mexiko slog Sydkorea med 1-0 och blir därmed det första laget att kvalificera sig från VM-gruppspelet.

Det var dock till synes inte någon enkel seger, och enligt The Athletic buade de mexikanska fansen till och med åt det egna laget vid halvtid. Matchens enda mål kom efter att Sydkoreas målvakt krockat med en lagkamrat och tappat bollen nära straffpunkten.

Sydkorea kan fortfarande avancera även de — men det hänger på att de slår Sydafrika i sin sista match.

Mexiko hade troligen gått vidare även om de spelat lika – vilket kan ha påverkat spelarnas entusiasm
NY Times  · Ofta betalvägg
Jonathan Wilson: Fortfarande oklart om Mexiko är bra eller om deras motståndare bara varit dåliga
analys · www.theguardian.com
I första halvlek blev det bara ett enda skott på mål
Reuters  · Ofta betalvägg
Mexiko ska fortfarande möta Tjeckien i en för dem rätt meningslös sista gruppspelsmatch
Reuters  · Ofta betalvägg
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