Mexiko först att gå till slutspel – slog Sydkorea

Mexiko slog Sydkorea med 1-0 och blir därmed det första laget att kvalificera sig från VM-gruppspelet.

Det var dock till synes inte någon enkel seger, och enligt The Athletic buade de mexikanska fansen till och med åt det egna laget vid halvtid. Matchens enda mål kom efter att Sydkoreas målvakt krockat med en lagkamrat och tappat bollen nära straffpunkten.

Sydkorea kan fortfarande avancera även de — men det hänger på att de slår Sydafrika i sin sista match.