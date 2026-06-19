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Lamine Yamal är Spaniens stora stjärna och en av världens bästa spelare. (Mike Stewart /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Yamal: Jag är inte redo att spela 90 minuter på söndag

Av Jacob Ruderstam
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Spaniens unga världsstjärna Lamine Yamal kommer inte att spela hela VM-matchen mot Saudiarabien på söndag.

– Det är inte läge att spela 90 minuter, men jag kan spela så många minuter som tränaren tycker är lämpligt, säger han själv till RTVE.

18-åringen har varit skadad och började premiärmatchen mot Kap Verde på bänken.

Yamal: Håller på att komma tillbaka steg för steg (spanska)
www.rtve.es
Yamal spelade 20 minuter i matchen mot Kap Verde – som oväntat slutade oavgjort (spanska)
www.marca.com
”Inte läge att spela en hel match”
www.fotbollskanalen.se
bakgrund
 
Lamine Yamal
Wikipedia (sv)
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, född 13 juli 2007 i Esplugues de Llobregat i Barcelona, är en spansk fotbollsspelare som spelar som högerytter för La Liga-klubben Barcelona och det spanska landslaget.
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