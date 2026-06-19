Yamal: Jag är inte redo att spela 90 minuter på söndag

Lamine Yamal är Spaniens stora stjärna och en av världens bästa spelare.

Spaniens unga världsstjärna Lamine Yamal kommer inte att spela hela VM-matchen mot Saudiarabien på söndag.

– Det är inte läge att spela 90 minuter, men jag kan spela så många minuter som tränaren tycker är lämpligt, säger han själv till RTVE.

18-åringen har varit skadad och började premiärmatchen mot Kap Verde på bänken.