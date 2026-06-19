Yamal: Jag är inte redo att spela 90 minuter på söndag
Spaniens unga världsstjärna Lamine Yamal kommer inte att spela hela VM-matchen mot Saudiarabien på söndag.
– Det är inte läge att spela 90 minuter, men jag kan spela så många minuter som tränaren tycker är lämpligt, säger han själv till RTVE.
18-åringen har varit skadad och började premiärmatchen mot Kap Verde på bänken.
bakgrund
Lamine Yamal
Wikipedia (sv)
Lamine Yamal Nasraoui Ebana, född 13 juli 2007 i Esplugues de Llobregat i Barcelona, är en spansk fotbollsspelare som spelar som högerytter för La Liga-klubben Barcelona och det spanska landslaget.
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