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Thomas Allgén. (Banfa Jawla/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Da Costa-fallet

Läkaren om beskedet: ”Svårt att sammanfatta känslan”

Av Ebba Örn
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Läkaren Thomas Allgén har svårt att hitta orden efter regeringens besked om att han och Teet Härm beviljats två miljoner kronor var för att ha pekats ut i da Costa-fallet. I en intervju med DN säger Allgén att han fick beskedet strax innan justitieministerns pressträff.

– Det är svårt att sammanfatta hur det känns. Jag tänker inte ta ut någon glädje i förskott, säger han.

Det viktigaste med dagens besked var att staten erkänner att man har begått ett fel, säger Teet Härms ombud Thomas Olsson till Expressen.

– Pengarna är ju av mer symbolisk natur, de kan naturligtvis aldrig kompensera för 40 förlorade år.

På 1980-talet pekades han och Teet Härm, i media kallade ”allmänläkaren” och ”obducenten”, ut för mordet på Catrine da Costa. Trots att de friades för mordet slog domstolen fast att de var skyldiga till att ha styckat kroppen, något som inte gick att överklaga. I SVT:s dokumentär från 2024 framgick att utpekandet av läkarna gjorts på mycket svaga grunder.

Se pressträffen
pressmeddelande · www.regeringen.se
Thomas Olsson beskriver det som en symbolisk men i sammanhanget hög summa
Expressen
Utpekade läkare får ersättning: ”Svårt att sammanfatta hur det känns”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Ersättningen motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande
TT
Begärde ersättningen i maj
Sveriges Television
bakgrund
 
Ex gratia
Wikipedia (sv)
Ex gratia [-tsia] (latin: "av nåd") innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så. Ex gratia-ersättning kan vara en ersättning som ett försäkringsbolag utbetalar "av nåd", det vill säga utan att ersättningsskyldighet föreligger enligt försäkringsavtalet. Det kan även vara regeringens möjlighet att besluta om ex gratia-ersättning till enskilda, när inte staten svarar för en skada enligt gällande rätt.
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