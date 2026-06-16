Läkaren om beskedet: ”Svårt att sammanfatta känslan”

Läkaren Thomas Allgén har svårt att hitta orden efter regeringens besked om att han och Teet Härm beviljats två miljoner kronor var för att ha pekats ut i da Costa-fallet. I en intervju med DN säger Allgén att han fick beskedet strax innan justitieministerns pressträff.

– Det är svårt att sammanfatta hur det känns. Jag tänker inte ta ut någon glädje i förskott, säger han.

Det viktigaste med dagens besked var att staten erkänner att man har begått ett fel, säger Teet Härms ombud Thomas Olsson till Expressen.

– Pengarna är ju av mer symbolisk natur, de kan naturligtvis aldrig kompensera för 40 förlorade år.

På 1980-talet pekades han och Teet Härm, i media kallade ”allmänläkaren” och ”obducenten”, ut för mordet på Catrine da Costa. Trots att de friades för mordet slog domstolen fast att de var skyldiga till att ha styckat kroppen, något som inte gick att överklaga. I SVT:s dokumentär från 2024 framgick att utpekandet av läkarna gjorts på mycket svaga grunder.