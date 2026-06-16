Utpekade läkarna i da Costa-fallet får ersättning av staten

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) håller pressträff och ger besked rörande ex gratia-ersättning till de två läkarna i det så kallade da Costa-fallet.

Läkarna Thomas Allgén och Teet Härm beviljas ersättning ex gratia efter att ha pekats ut i da Costa-fallet, meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff. De får två miljoner kronor vardera.

– De har i praktiken dömts till ansvar de inte åtalats för, säger Strömmer.

Catrine da Costa hittades styckmördad i Stockholm 1984 och rättsprocessen där Allgén och Härm pekades ut har varit mycket uppmärksammad. De båda friades för mordet men ansågs trots det ha genomfört styckningen och förlorade sina läkarlegitimationer.

Fallet uppmärksammades på nytt 2024, då en SVT-dokumentär visade att utpekandet av läkarna som skyldiga till styckningen gjordes på mycket svaga grunder.

Strömmer säger att det är en sorg att ingen dömts för mordet på Catrine da Costa och att hans tankar i dag även går till henne och de som stod henne nära.