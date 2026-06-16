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Justitieminister Gunnar Strömmer (M) håller pressträff och ger besked rörande ex gratia-ersättning till de två läkarna i det så kallade da Costa-fallet. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Da Costa-fallet

Utpekade läkarna i da Costa-fallet får ersättning av staten

Av Anders Hovne, Olivia W Demred
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Läkarna Thomas Allgén och Teet Härm beviljas ersättning ex gratia efter att ha pekats ut i da Costa-fallet, meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff. De får två miljoner kronor vardera.

– De har i praktiken dömts till ansvar de inte åtalats för, säger Strömmer.

Catrine da Costa hittades styckmördad i Stockholm 1984 och rättsprocessen där Allgén och Härm pekades ut har varit mycket uppmärksammad. De båda friades för mordet men ansågs trots det ha genomfört styckningen och förlorade sina läkarlegitimationer.

Fallet uppmärksammades på nytt 2024, då en SVT-dokumentär visade att utpekandet av läkarna som skyldiga till styckningen gjordes på mycket svaga grunder.

Strömmer säger att det är en sorg att ingen dömts för mordet på Catrine da Costa och att hans tankar i dag även går till henne och de som stod henne nära.

Se pressträffen
pressmeddelande · www.regeringen.se
Motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande
TT
Begärde ersättningen i maj
Sveriges Television
bakgrund
 
Ex gratia
Wikipedia (sv)
Ex gratia [-tsia] (latin: "av nåd") innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så. Ex gratia-ersättning kan vara en ersättning som ett försäkringsbolag utbetalar "av nåd", det vill säga utan att ersättningsskyldighet föreligger enligt försäkringsavtalet. Det kan även vara regeringens möjlighet att besluta om ex gratia-ersättning till enskilda, när inte staten svarar för en skada enligt gällande rätt.
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