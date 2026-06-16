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Thomas Allgén den 7 maj 2026. Rättegången den 4 februari 1988. ( Banfa Jawla SVD/TT. Jan Collsiöö / TT.)
Da Costa-fallet

Analyser: Valet kan ha fått Strömmer att klämma den juridiska varbölden

Av Kinga Sandén
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Regeringens beslut om ersättning åt de två läkarna som straffats för ett brott de aldrig åtalats för sätter punkt för en av de stora svenska rättsskandalerna, en ”rättsväsendets varböld”. Det skriver Aftonbladets Oisín Cantwell i en analys efter vad som troligen blir slutet på processerna runt styckmordet på Catrine da Costa 1984.

Men både han och SvD:s analytiker Mårten Schultz noterar att ersättningen på två miljoner kronor ”ex gratia” kanske inte bara var av nåd.

”Om det blir ett regeringsskifte i höst så hade läkarna, om de hade fått ett negativt besked, kunnat återkomma med en ny ansökan, skriver Schultz, och påpekar att Socialdemokraternas tidigare justitieminister Morgan Johansson (S) lovat att ge läkarna upprättelse.

Cantwell noterar samma sak, och skriver att fallet knappast hade blivit en valfråga, men likväl irriterande. Han avslutar:

”Låt oss en dag som denna inte glömma att Catrin da Costa aldrig fick någon upprättelse.”

Oisín Cantwell: Äntligen får läkarna upprättelse
analys · Aftonbladet
Mårten Schultz: Det fanns ingen annan utväg
analys · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Läs mer

Utpekade läkare får ersättning: ”Svårt att sammanfatta hur det känns”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Ersättningen motiveras med att de två läkarna fått utstå omfattande lidande
TT
Begärde ersättningen i maj
Sveriges Television
bakgrund
 
Ex gratia
Wikipedia (sv)
Ex gratia [-tsia] (latin: "av nåd") innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så. Ex gratia-ersättning kan vara en ersättning som ett försäkringsbolag utbetalar "av nåd", det vill säga utan att ersättningsskyldighet föreligger enligt försäkringsavtalet. Det kan även vara regeringens möjlighet att besluta om ex gratia-ersättning till enskilda, när inte staten svarar för en skada enligt gällande rätt.
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