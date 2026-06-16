Analyser: Valet kan ha fått Strömmer att klämma den juridiska varbölden

Regeringens beslut om ersättning åt de två läkarna som straffats för ett brott de aldrig åtalats för sätter punkt för en av de stora svenska rättsskandalerna, en ”rättsväsendets varböld”. Det skriver Aftonbladets Oisín Cantwell i en analys efter vad som troligen blir slutet på processerna runt styckmordet på Catrine da Costa 1984.

Men både han och SvD:s analytiker Mårten Schultz noterar att ersättningen på två miljoner kronor ”ex gratia” kanske inte bara var av nåd.

”Om det blir ett regeringsskifte i höst så hade läkarna, om de hade fått ett negativt besked, kunnat återkomma med en ny ansökan, skriver Schultz, och påpekar att Socialdemokraternas tidigare justitieminister Morgan Johansson (S) lovat att ge läkarna upprättelse.

Cantwell noterar samma sak, och skriver att fallet knappast hade blivit en valfråga, men likväl irriterande. Han avslutar:

”Låt oss en dag som denna inte glömma att Catrin da Costa aldrig fick någon upprättelse.”