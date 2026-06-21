Lämnar tillbaka medalj i protest efter att Zelenskyj fråntogs utmärkelse

Den tidigare polske politikern Piotr Fogler lämnar tillbaka utmärkelsen Gyllene förtjänstkorset, som han tilldelades 2023.

Beslutet är en protest mot president Karol Nawrockis beslut att frånta Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landets högsta utmärkelse, Vita örnens orden, rapporterar Kyiv Independent.

”Jag lämnar symboliskt tillbaka min utmärkelse till denne president i protest mot det dumdristiga beslutet att ta ifrån Ukrainas president sin orden, ett Ukraina som fortfarande kämpar”, skriver Fogler i ett uttalande.

Han riktar samtidigt skarp kritik mot Nawrocki, som han menar gör Polen och det polska folket till åtlöje.

”Det han har gjort och fortsätter att göra är en mardröm.”