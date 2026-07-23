Lång väntetid för att se ”The Odyssey” i superformat

Entusiaster som vill se succéfilmen ”The Odyssey” i maximal upplösning kan i flera storstäder behöva vänta i flera veckor på biljetter, rapporterar Variety.

Enligt tidningen är nämligen visningarna i formatet ”Imax 70mm” slutsålda fram till mitten av augusti i bland annat Los Angeles och New York. I London och Melbourne finns inga biljetter förrän i mitten av september.

Endast 41 biografer runt om i världen har möjlighet att visa ”Imax 70mm”, skriver TT. Ingen av dem ligger i Sverige.