Förening hyrde ut skepp – har inte fått alla pengar än
I Christopher Nolans succéfilm ”The Odyssey” syns det svenska vikingaskeppet ”Glad av Gillberga”. Men den svenska ideella föreningen som hyrt ut skeppet har ännu inte fått allt betalt av Universal Studios.
I överenskommelsen med ett underbolag till Universal skulle de få hyra skeppet under sex månader mot att de även betalade för slitaget som landade på 60 000 kronor.
– I en Universal-produktion är det ju kaffepengar. Det var överenskommelsen och de pengarna har vi inte sett. Det är vi inte så glada för, säger Peter Olausson, ordförande i Föreningen Vikingaleden i Värmland.
Han säger att det enda han kan göra är att fortsätta mejla Universal om ersättningen, eftersom de inte skulle ha råd att stämma bolaget.
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