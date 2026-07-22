Förening hyrde ut skepp – har inte fått alla pengar än

I Christopher Nolans succéfilm ”The Odyssey” syns det svenska vikingaskeppet ”Glad av Gillberga”. Men den svenska ideella föreningen som hyrt ut skeppet har ännu inte fått allt betalt av Universal Studios.

I överenskommelsen med ett underbolag till Universal skulle de få hyra skeppet under sex månader mot att de även betalade för slitaget som landade på 60 000 kronor.

– I en Universal-produktion är det ju kaffepengar. Det var överenskommelsen och de pengarna har vi inte sett. Det är vi inte så glada för, säger Peter Olausson, ordförande i Föreningen Vikingaleden i Värmland.

Han säger att det enda han kan göra är att fortsätta mejla Universal om ersättningen, eftersom de inte skulle ha råd att stämma bolaget.