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Arkivbild från april 2025: Ett barn och en kvinna är allvarligt skadade efter att en misstänkt explosion skett i deras hem i Tumba i Botkyrka kommun. (Caisa Rasmussen/TT / TT Nyhetsbyrån)
GängvåldetGranatdådet i Tumba

Långa fängelsestraff efter granatdådet i Tumba

Av Tomas Ekelund
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Södertörns tingsrätt dömer fyra personer till fängelse för granatdådet i Tumba utanför Stockholm i april i fjol. Anstiftaren, Tiktokprofilen Joseph Said som bedöms tillhöra Foxtrotnätverket, döms till livstids fängelse. Den 34-åring som kastade in granaten i bostaden döms till fängelse i 13 år och tio månader.

34-åringen har erkänt att han kastade in en handgranat i ett radhus i syfte att skrämma en man med en narkotikaskuld. Granaten kastades dock in i fel bostad och skadade en kvinna som låg och sov och hennes fyraåriga dotter svårt. Kvinnan fick senare amputera båda sina ben. 34-åringen har hävdat att han inte trodde att någon var hemma.

Den person som rekryterat 34-åringen döms till fängelse i elva år och tio månader. En man som hanterat handgranaten döms till fängelse i ett år och fyra månader. Därutöver döms en 16-årig pojke för inblandning i dådet, till sluten ungdomsvård.

En person har frikänts för stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och medhjälp
pressmeddelande · www.domstol.se
Livstids fängelse för handgranat mot oskyldig familj
TT
Rättegången inleddes i början av maj (6 maj)
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GängvåldetGranatdådet i TumbaTumbaStockholms länBrott