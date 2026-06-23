Tiktokprofilen döms till livstids fängelse för dådet

Tiktokprofilen Joseph Said döms till livstids fängelse för att ha organiserat granatdådet i Tumba i april förra våren, där en kvinna och hennes dotter skadades allvarligt. Det rapporterar Aftonbladet.

30-åringen kan knytas till Foxtrot och har bland annat gjort propaganda för det kriminella nätverket.

Dådet kopplas till en knarkaffär men var inte tänkt att ritkas mot familjen.

– Vår uppfattning är att det hela har skett på grund av en narkotikauppgörelse som har gått snett och då har man bötfällt köparna, sa åklagare David Insulander inför rättegången enligt tidningen.

34-åringen som kastade in granaten i bostaden döms till fängelse i 13 år och tio månader. Därutöver döms ytterligare tre personer för inblandning i dådet.