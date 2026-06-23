Målsägandebiträdet: ”Är ett livslångt trauma”
En mamma och hennes unga dotter skadades svårt i förra vårens granatdåd i Tumba. Kvinnan skadades så illa att båda hennes ben behövde amputeras. Familjen saknar helt kriminella kopplingar och dådet riktades mot dem av misstag.
”Sprängdådet i Tumba har fått oerhört tragiska följder för den oskyldiga familj som drabbades”, skriver rådman Golshanak Fatahian i en kommentar till domen.
Enligt målsägandebiträdet Anmol Dhaliwal är konsekvenserna svåra att överblicka.
”De skador som mina klienter har drabbats av är enorma och ett livslångt trauma”, skrev hon i en kommentar till Aftonbladet inför rättegången.
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