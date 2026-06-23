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April 2025: Polisens tekniker på plats morgonen efter att en mamma och barn blivit svårt skadade vid en explosion i ett radhuhs i Tumba. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
GängvåldetGranatdådet i Tumba

Målsägandebiträdet: ”Är ett livslångt trauma”

Av Tomas Ekelund
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En mamma och hennes unga dotter skadades svårt i förra vårens granatdåd i Tumba. Kvinnan skadades så illa att båda hennes ben behövde amputeras. Familjen saknar helt kriminella kopplingar och dådet riktades mot dem av misstag.

”Sprängdådet i Tumba har fått oerhört tragiska följder för den oskyldiga familj som drabbades”, skriver rådman Golshanak Fatahian i en kommentar till domen.

Enligt målsägandebiträdet Anmol Dhaliwal är konsekvenserna svåra att överblicka.

”De skador som mina klienter har drabbats av är enorma och ett livslångt trauma”, skrev hon i en kommentar till Aftonbladet inför rättegången.

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Aftonbladet
Livstidsstraff för anstiftare av sprängningar i april 2025
www.domstol.se
Åtal väckt för två sprängdåd i södra Stockholm 2025
www.aklagare.se
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GängvåldetGranatdådet i TumbaStockholms länBrottBotkyrka