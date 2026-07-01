Mamman fick amputera benen efter granatdådet: ”Kände att hela jag brann”

En mamma i Tumba tvingades amputera båda sina ben efter att en handgranat kastades in i sovrummet där hon och hennes fyraåriga dotter låg och sov förra våren. Nu berättar hon för första gången om händelsen för P3 Krim.

– Jag minns att jag kände att hela jag brann, säger Priya, som egentligen heter något annat, genom tolk.

I dag är hela livet förändrat. Hon tar sig fram med hjälp av kryckor, rullator och rullstol.

Flickan, som också skadades svårt, har också men från händelsen. Mamman säger att dottern inte längre kan leka som förut med andra barn, att hon har svårt att gå rakt och inte vill bära shorts och visa märkena på benen.

Förra veckan dömdes Tiktokprofilen Joseph Said, som kopplas till Foxtrotgänget, till livstids fängelse för att ha organiserat dådet. En 34-åring dömdes för att ha kastat in granaten, och tre andra för inblandning.