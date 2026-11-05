Mellanårsvalet i USA står i centrum på tidningarnas ledarsidor. Trots att Republikanerna drev flera smutskastningskampanjer mot demokratiska kandidater vann Demokraterna platser i kongressen som de tidigare inte vågat drömma om, skriver DN:s ledarsida.

”Smutskastningskampanjerna gick förlorande ur striden. Förhoppningsvis är det här början på en ny politisk era”, skriver tidningen.

DI:s Alexandra Ivanov Hökmark drar också slutsatsen att amerikansk politik tagit en ny riktning. Resultatet speglar dessutom politiska svängningar i Europa den senaste tiden.

”Precis som polackerna, ungrarna och serberna röstar nu amerikanerna bort en farlig politisk rörelse. Häri ligger kraften i demokratin, vilket är viktigt att påminna sig om”, skriver hon.

Expressens ledarsida påpekar samtidigt att Demokraternas jordskredsseger inte innebär att Europa kan luta sig tillbaka. Många presidenter blir mer aktiva på världsarenan under slutet av sitt presidentskap, påpekar tidningen.

”Europa måste ta ansvar för Europa, fortsätta bygga upp sin militära förmåga och stödja Ukrainas”.