USA:s president Donald Trump håller upp en bild av vattenspegeln i Washington DC under sitt sista tal inför mellanårsvalet.

Även efter Demokraternas storseger i mellanårsvalet är Donald Trump allt annat än en ”lame duck”, det vill säga en kraftigt försvagad president. Det säger J.C. Lintzenich vid den EU-vänliga amerikanska tankesmedjan German Marshall Fund till CNBC.

– Kom ihåg att det här valet byter ut kongressen – inte presidenten, säger han.

Även om kongressen ser annorlunda ut har presidenten fortfarande mycket makt när det kommer till utrikespolitik. Holger Schmieding, chefsekonom på den tyska handelsbanken Berenberg, säger att den nya kongressen antagligen inte kommer att godkänna finansiering för en ny dyr insats som den i Iran.

– Men Trump, som är en ständig uppmärksamhetssökare utan långsiktig strategi, kan bli ännu mer ivrig att jaga efter farliga geopolitiska äventyr.