Demokraterna bör ”absolut” lägga kraft på att vinna Texas även i presidentvalet om två år. Det säger James Talarico, nyvald senator i den vanligtvis röda delstaten, till Politico.

AP skriver att de demokratiska segrarna i delstater som South Carolina, Kansas och Texas kan ha brutit det ”geografiska dödläget” som inneburit att de allra flesta delstater är givna på förhand.

Texas har 40 elektorsröster, näst flest av alla delstater efter Kalifornien, och har gått till republikanska presidentkandidater i över 40 år. Statsvetaren Joshua Huder frågar sig om Demokraterna kan utmana i republikanska fästen på samma sätt i presidentvalet som i mellanårsvalet.

– Om de lyckas förändras det politiska landskapet i grunden.