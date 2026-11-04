Enligt vicepresident JD Vance är orsaken till Republikanernas storförlust tydlig – det handlar om Irankriget. Enligt korrespondenter och kommentatorer i CNN, BBC och Sky News är Vances uttalande ett försök att grunda för en presidentkampanj 2028.

CNN:s Stephen Collinson kallar kommentaren för ett ”transparent försök att separera sig själv från Trump” för att rädda sin chans att bli president 2028. Collinson anser att Vance försöker antyda att han motsatt sig kriget hela tiden, och att han nu försöker sträcka ut en hand mot Trumpkritiska och isolationistiska republikaner som Tucker Carlson-falangen.

Även Sky News Mark Stone tycker att det hela är ”mycket intressant”, och att vicepresidentens tydliga ställningstagande kan göra det svårt för Trump att återgå till fullskaligt krig mot Iran.

Kommentatorerna i CNN:s panel ifrågasätter om Vance över huvud taget har en chans i nästa val efter årets fiasko.

– Den största enskilda förloraren i går kväll var JD Vance. Han är Donald Trump fast dubbelt så intolerant och hälften så charmig, och det är inte det USA har sagt att de vill ha.

– Det här är spiken i kistan för JD Vances politiska drömmar 2028, säger Lulu Garcia-Navarro.