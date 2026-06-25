Ledare: Busch kan förflytta tyngdpunkten i en S-regering

Almedalsveckan skapar politikfeber på de svenska ledarsidorna.

Inför Socialdemokraternas halvdag i Visby skickar Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida en önskan till Magdalena Andersson. Ledarskribenten Zina Al-Dewany vill se mindre prat om svenskhet och hårdare straff, och mer vänsterpolitik som slopat karensavdrag och högkostnadsskydd inom tandvården.

”Och kanske inte låta Ebba Busch vara ansiktet utåt för höjt barnbidrag”, skriver hon.

GP:s Håkan Boström skriver om regeringsfrågan. KD-ledaren Ebba Busch har möjlighet att bli ”kungamakare” i svensk politik efter nästa val med rådande opinionsläge. Om KD väljer att samarbeta med en S-ledd regering förflyttas tyngdpunkten från vänstern till mitten, vilket ”onekligen” vore bättre för Sverige, enligt Boström.

”Att KD skulle straffas i opinionen för att ta det steget är inte alls givet. Långt ifrån alla väljare följer den antingen-eller-logik som sätter identitet framför resultat.”