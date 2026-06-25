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KD-ledaren Ebba Busch välkomnade Magdalena Andersson (S) till Visby i går. (Henrik Montgomery/TT)
AlmedalenRegeringsfrågan

Ledare: Busch kan förflytta tyngdpunkten i en S-regering

Av Marcus Lindén
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Almedalsveckan skapar politikfeber på de svenska ledarsidorna.

Inför Socialdemokraternas halvdag i Visby skickar Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida en önskan till Magdalena Andersson. Ledarskribenten Zina Al-Dewany vill se mindre prat om svenskhet och hårdare straff, och mer vänsterpolitik som slopat karensavdrag och högkostnadsskydd inom tandvården.

”Och kanske inte låta Ebba Busch vara ansiktet utåt för höjt barnbidrag”, skriver hon.

GP:s Håkan Boström skriver om regeringsfrågan. KD-ledaren Ebba Busch har möjlighet att bli ”kungamakare” i svensk politik efter nästa val med rådande opinionsläge. Om KD väljer att samarbeta med en S-ledd regering förflyttas tyngdpunkten från vänstern till mitten, vilket ”onekligen” vore bättre för Sverige, enligt Boström.

”Att KD skulle straffas i opinionen för att ta det steget är inte alls givet. Långt ifrån alla väljare följer den antingen-eller-logik som sätter identitet framför resultat.”

Just nu upplåst för alla
RegeringsfråganKontext
Högerpartierna erbjuder ett färdigt regeringsalternativ, men oppositionen är splittrad i fyra beståndsdelar. Här är förutsättningarna i jakten på 175 riksdagsmandat.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Zina Al-Dewany: Låter du Ebba Busch sno barnbidraget, Magda?
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Se till att mormor får vätska när värmeböljan slår till
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Löftena är vackra men realiteten är något annat
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Paddorna ska bara finnas i naturen
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: KD bör blockera V om de har möjlighet
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Sofia Ek Hallonqvist: Centerns ekvation är olöslig
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Det är ju SD som sänker Tidö i opinionen
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

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Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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