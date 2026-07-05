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Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) håller tal under Almedalsveckan. (Jessica Gow/TT)
Svenska migrationspolitiken

Ledare: ”Fel” invandrare kan lämna med SD:s bidrag

Av Ebba Örn
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Det är något spridda skurar på svenska ledarsidor på söndagen.

Expressen tycker att det var rätt av Tidöpartierna att höja återvandringsbidraget. Men risken är att det är högutbildade invandrare som nappar på erbjudandet, och inte de som Sverigedemokraterna och regeringspartierna egentligen hoppas nå, skriver ledarredaktionen.

”Intresset för återvandringsbidrag har ökat rejält. Men det kan bli helt ”fel” människor som packar sina väskor och drar.”

DN:s Lisa Magnusson har lyssnat på Ann Heberleins sommarprogram, där akademikern berättar om sin faster Gunnel som tvångssteriliserades efter att hon blivit förlamad som 12-åring.

I dag är tvångssteriliseringarna förbi, men i stället avhumaniserar vi människor på andra sätt, skriver ledarskribenten. Ann Heberlein har själv varit en del av den ”invandrarfientliga zeitgeist” som präglat Sverige det senaste decenniet, fortsätter Magnusson.

”Framtiden kommer att se tillbaka på åren 2015–2026 med obehag.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Anders Lindberg: Vi borde börja prata om en nordisk förbundsstat
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Lisa Magnusson: Övergreppen slutar inte med Ann Heberleins faster
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Smarta invandrare sticker med SD:s bidrag
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Per Gudmundson: Se civilisationen braka samman med en bägare popcorn
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Lena Andersson: I de ängsligas rike blir borgaren aldrig kung
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Simon Eek: Gymnasievalet är ungas första stora beslut. Spela inte ner det.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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Svenska migrationspolitikenLedarsvepetLedareEuropaAnn HeberleinJimmie ÅkessonLisa MagnussonSverigedemokraternaÅtervandringsbidrag