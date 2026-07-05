Ledare: ”Fel” invandrare kan lämna med SD:s bidrag

Det är något spridda skurar på svenska ledarsidor på söndagen.

Expressen tycker att det var rätt av Tidöpartierna att höja återvandringsbidraget. Men risken är att det är högutbildade invandrare som nappar på erbjudandet, och inte de som Sverigedemokraterna och regeringspartierna egentligen hoppas nå, skriver ledarredaktionen.

”Intresset för återvandringsbidrag har ökat rejält. Men det kan bli helt ”fel” människor som packar sina väskor och drar.”

DN:s Lisa Magnusson har lyssnat på Ann Heberleins sommarprogram, där akademikern berättar om sin faster Gunnel som tvångssteriliserades efter att hon blivit förlamad som 12-åring.

I dag är tvångssteriliseringarna förbi, men i stället avhumaniserar vi människor på andra sätt, skriver ledarskribenten. Ann Heberlein har själv varit en del av den ”invandrarfientliga zeitgeist” som präglat Sverige det senaste decenniet, fortsätter Magnusson.

”Framtiden kommer att se tillbaka på åren 2015–2026 med obehag.”