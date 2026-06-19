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Dans under ett midsommarfirande på Skansen i Stockholm förra året. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Midsommar

Ledare: Gärna brännboll – men undvik drängfylla

Av Tor Gasslander
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Det skulle inte vara midsommar utan att det också märks på de stora svenska ledarsidorna.

Svenska Dagbladets Paulina Neuding uppmuntrar föräldrar att låta sina barn vara skämmigt dåliga under högtidens brännbollsspel.

”Brännboll är utmanande på samma sätt som livet ofta är utmanande, på ett högst konkret sätt”, skriver hon och försäkrar att barn lär sig och stärks av en lagom dos motgångar och svårigheter.

DN:s Lisa Magnusson riktar i stället in sig på en annan central aktivitet på många midsommarfiranden: drickandet. Hon menar att svenskarna i stort har skärpt till sig när det gäller att dricka kring barn, men att midsommar fortfarande utgör ett undantag där ”drängfylla” anses socialt acceptabelt. Det är en norm som ofta uppehålls av de som själva har ett problematiskt drickande, menar hon.

”Är jag överdrivet dramatisk som gör en så stor grej av att det sups till lite i familjen på midsommar, tycker du? Då skulle jag vilja sticka ut hakan och föreslå att du själv kanske är en person med alkoholproblem”, skriver Magnusson.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Snart blir vi utan jordgubbar på midsommar
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Lisa Magnusson: Midsommardrickandet är inget problem så länge man följer den gyllene regeln
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Eri Zsiga: Tankeförbud förbyttes i kärnfråga
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Sverige skämmer ut sig inför danskarna
Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: Botkyrka blottlägger folkrörelsedemokratins sårbarhet
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Paulina Neuding: Låt kidsen missa bollen i midsommar
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Trumps deal är ett sällan skådat haveri
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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