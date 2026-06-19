Ledare: Gärna brännboll – men undvik drängfylla

Det skulle inte vara midsommar utan att det också märks på de stora svenska ledarsidorna.

Svenska Dagbladets Paulina Neuding uppmuntrar föräldrar att låta sina barn vara skämmigt dåliga under högtidens brännbollsspel.

”Brännboll är utmanande på samma sätt som livet ofta är utmanande, på ett högst konkret sätt”, skriver hon och försäkrar att barn lär sig och stärks av en lagom dos motgångar och svårigheter.

DN:s Lisa Magnusson riktar i stället in sig på en annan central aktivitet på många midsommarfiranden: drickandet. Hon menar att svenskarna i stort har skärpt till sig när det gäller att dricka kring barn, men att midsommar fortfarande utgör ett undantag där ”drängfylla” anses socialt acceptabelt. Det är en norm som ofta uppehålls av de som själva har ett problematiskt drickande, menar hon.

”Är jag överdrivet dramatisk som gör en så stor grej av att det sups till lite i familjen på midsommar, tycker du? Då skulle jag vilja sticka ut hakan och föreslå att du själv kanske är en person med alkoholproblem”, skriver Magnusson.