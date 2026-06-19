Nu är midsommarfirandet i full gång: ”Finaste dagen”

Det dansas för fullt runt svenska midsommarstänger just nu. DN har träffat Larissa som varit med och förberett firandet på Järvafältet i Stockholm. Hon understryker hur fint det är att alla träffas och umgås.

– Det är den finaste dagen.

I Sibbarp i Malmö har ett gäng främlingar stämt träff vid havet genom en vänskapsapp, rapporterar P4 Malmöhus. Där ska de fira tillsammans.

– Alla vi som kommer vill gärna träffa nya människor och ha en trevlig midsommarafton tillsammans, säger Emma, som ligger bakom initiativet.

Några som inte firar midsommar är Londonborna. Detta trots att Göteborgs-Posten åkte till England och introducerade flera nyfikna britter för sill. Paul Jones var en av de som smakade.

– Ni är konstiga, ni svenskar, säger han.