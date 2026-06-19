Resdagen igång: Redan kö i Stockholm och Göteborg

Den stora resdagen Midsommarafton har dragit igång med besked och det är kö ut ur både Stockholm och Göteborg, skriver Expressen.

– Det är ju en stor resdag för väldigt många. Vi är beredda på om det skulle hända någonting, och våra budskap, de blir ju kvar, säger Victoria Vowden på Trafikverket.

Myndighetens råd är som tidigare år bland annat att köra utvilad och i god tid samt att ta pauser och undvika alkohol.

Sveriges Radio rapporterar att det inte bara är på vägarna det är högt tryck. Statistik från SJ och Swedavia visar att även flyg- och tågresandet når rekordnivå under helgen.