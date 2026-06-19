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En man häller upp en snaps i ett glas. (Henrik Holmberg / TT / Fotograferna Holmberg)
Midsommar

Larmet: Dagens unga kan inga gamla snapsvisor

Av Tor Gasslander
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Unga personer klarar inte längre av att hänga med i de traditionella snapsvisorna. Det säger Zaida Granath, som tävlat i snapsvise-VM till P4 Väst.

– Ungdomarna i dag lär sig inte de sånger vi lärde oss när vi var små.

Snapsvisentusiasten Stefan Federley säger till Yle att det kanske inte är snapsvisans svanesång vi ser, utan snarare att gamla visor naturligt fasas ut.

– Det kan hända att vi kommer att möta helt andra melodier i framtiden, säger han.

”Klart man ska ha snapsvisor. Och snaps!”
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Snapsvisorna präglas av den tid där de skrivs och sjungs, enligt Federley
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