Ledare: Hetslagen används för att tysta motståndare

Klimatet, socialtjänsten och hets mot folkgrupp är det som skrivs om på ledarsidorna i dag.

Mattias Svensson på SvD skriver att samma personer som tidigare kritiserat rubriceringen hets mot folkgrupp numera vill använda rättsväsendet för att tysta Palestinademonstranter.

”Så ökar man polariseringen och misstron i samhället.”

Förra veckan gick EU vidare med ett förslag om att sänka takten för att bli fossilfritt. Expressens ledarsida anser att det skadar förtroendet hos företagen och investerare.

”Om EU vill underlätta för industri- och tjänsteföretag handlar det i stället om att rensa upp bland de alldeles för många och detaljerade förordningarna.”

Aftonbladets Markus Alexandersson skriver om ”Fallet Elsa” i Örebro, där en flicka omhändertogs på vad som verkar vara lösa grunder. Något som kanske hade kunnat undvikas med utbildning.

”Det har inte regeringen hörsammat. Den har varit alltför fokuserad på kriminalitet.”