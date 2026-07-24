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Palestinademonstration på Sergels Torg i Stockholm. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Antisemitismen i Sverige

Ledare: Hetslagen används för att tysta motståndare

Av Hannah Gustafsson
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Klimatet, socialtjänsten och hets mot folkgrupp är det som skrivs om på ledarsidorna i dag.

Mattias Svensson på SvD skriver att samma personer som tidigare kritiserat rubriceringen hets mot folkgrupp numera vill använda rättsväsendet för att tysta Palestinademonstranter.

”Så ökar man polariseringen och misstron i samhället.”

Förra veckan gick EU vidare med ett förslag om att sänka takten för att bli fossilfritt. Expressens ledarsida anser att det skadar förtroendet hos företagen och investerare.

”Om EU vill underlätta för industri- och tjänsteföretag handlar det i stället om att rensa upp bland de alldeles för många och detaljerade förordningarna.”

Aftonbladets Markus Alexandersson skriver om ”Fallet Elsa” i Örebro, där en flicka omhändertogs på vad som verkar vara lösa grunder. Något som kanske hade kunnat undvikas med utbildning.

”Det har inte regeringen hörsammat. Den har varit alltför fokuserad på kriminalitet.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Socialtjänsten kan inte bara förebygga brott
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Allt fler inser att högerns framtid finns i mitten
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Torun Nilsson: När kommer geopolitiken ifatt börsen?
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Generation Greta har skäl att gråta blod
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Per Gudmundsson: En naiv syn på politik
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Mattias Svensson: Hetslagen är och förblir en olycka
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Om regeringen slösar mindre behövs inget svenskt Doge
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Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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