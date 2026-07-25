Kippavandring i Lund, i samband med 80-årsminnet av Kristallnatten i Tyskland. Arkivbild från 2018.

Judar i Stockholm måste kunna leva öppet utan oro för att utsättas för hot och trakasserier. Det skriver C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist tillsammans med partikollegorna Birgitta Ohlsson och Jonas Naddebo på SvD Debatt..

För att trygga judiskt liv i huvudstaden vill C bland annat inrätta ett judiskt kunskapscentrum och att säkerhetsstödet till judiska institutioner ska beslutas för treårsperioder, och inte ett år i taget som i dag.

Thand Ringqvist, Ohlsson och Naddebo konstaterar att antisemitismen ökar och skriver att den främst kommer från islamister, ytterhögern och vänsterradikala.

”För Centerpartiet är utgångspunkten självklar. Antisemitism ska bekämpas oavsett var den kommer ifrån.”