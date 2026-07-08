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Ljuständning på Förintelsens minnesdag 2020 arrangerad av Forum för levande historia. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Antisemitismen i Sverige

KD: Antisemitismen kräver nytt helhetsgrepp

Av Adam Lindh
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Antisemitismen i Sverige har eskalerat och kräver ett nytt helhetsgrepp, likt det som Göran Perssons regering tog initiativ till för omkring 30 år sedan. Det skriver Kristdemokraternas Alice Teodorescu Måwe och Camilla Brodin i en debattartikel i SvD.

Partiet vill därför tillsätta en utredning om hur Forum för levande historia kan utveckla sitt arbete med att möta dagens antisemitism.

”Vi menar att de gjort ett gott arbete under sina hittills 23 år med att upplysa om Förintelsen och gårdagens antisemitism, men deras arbete med den samtida antisemitismen är otillfredsställande”, skriver de.

Enligt debattörerna har antisemitismen i dag flera olika källor, inte minst sociala medier.

”Ett effektivt bemötande av dagens antisemitism måste därför utgå från adekvat kunskap om judehatets omfattning och utbredning”, skriver de.

”Förnya kampen mot antisemitism”
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

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Enligt Brå ökade antalet polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv med 95 procent mellan 2022 och 2024 (15 december 2025)
Sveriges Television
Regeringen gav tidigare i år Judiska Centralrådet 460 000 kronor för att göra en förstudie för att stoppa hatbrott mot judar (9 mars)
www.regeringen.se
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Antisemitismen i SverigeGöran PerssonAlice Teodorescu MåweForum för levande historiaKristdemokraternaAntisemitismDebatt