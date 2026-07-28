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Davidsstjärna, arkivbild från 2017. (Roald, Berit / NTB)
Antisemitismen i Sverige

Regeringen svarar C: Vi tar krafttag mot antisemitism

Av Patrik Dahlin
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Det är välkommet att Centerpartiet kräver åtgärder för att bekämpa antisemitism i Stockholm, men flera av partiets förslag förs redan fram av regeringen, skriver ministrarna Jakob Forssmed (KD), Parisa Liljestrand (M) och Nina Larsson (L) på SvD debatt.

Regeringen skriver att det tagits fram reformer för att stärka säkerheten vid judiska institutioner och utökade medel för fler hågkomstresor.

”Det borde vara en självklarhet att man som jude i Sverige kan bära sin davidsstjärna eller kippa öppet och med stolthet”.

Om debattörerna

Jakob Forssmed, socialminister, Kristdemokraterna
Parisa Liljestrand, kulturminister, Moderaterna
Nina Larsson, jämställdhetsminister, Liberalerna

Regeringen: ”Centerns förslag genomförs redan”
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Antisemitismen i SverigeNina LarssonJakob ForssmedCenterpartietParisa LiljestrandKristdemokraternaModeraternaLiberalernaDebatt