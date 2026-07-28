Regeringen svarar C: Vi tar krafttag mot antisemitism

Det är välkommet att Centerpartiet kräver åtgärder för att bekämpa antisemitism i Stockholm, men flera av partiets förslag förs redan fram av regeringen, skriver ministrarna Jakob Forssmed (KD), Parisa Liljestrand (M) och Nina Larsson (L) på SvD debatt.

Regeringen skriver att det tagits fram reformer för att stärka säkerheten vid judiska institutioner och utökade medel för fler hågkomstresor.

”Det borde vara en självklarhet att man som jude i Sverige kan bära sin davidsstjärna eller kippa öppet och med stolthet”.