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Till vänster: Poseidon-statyn på Götaplatsen i Göteborg. Till höger: Kärnkraftverket Olkiluoto, norr om finska Åbo. (Hanna Brunlöf/TT, Anna Tärnhuvud/SVD/TT)
Opinion

Ledare: Motståndare hyllas – och borde göra som finnarna

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I dagens ledartexter utdelas det på sina håll beröm till politiska motståndare.

Bland annat skriver oberoende liberala DN:s ledarskribent Elias Rosell att ”andra partier behöver bli mer som Miljöpartiet i drivmedelspolitiken” och erkänna att det krävs högre bränslepriser i Sverige.

Men Rosell menar också att det svenska Miljöpartiet borde bli mer som sin finländska motsvarighet – det vill säga mer positivt inställd till kärnkraft. Enligt Rosell borde klimatförändringarna få Miljöpartiet att omfamna kärnkraften som ett fossilfritt energialternativ.

I socialdemokratiska Aftonbladet skriver samtidigt Markus Alexandersson att han uppskattar att liberalen Karin Veres har tagit ställning mot M:s och SD:s förslag att slopa bidragen till Folkteatern i Göteborg.

”På sociala medier skriver hon att Folkteatern inte är socialdemokratisk. ’Kulturens frihet ska försvaras. Därför står vi bakom Folkteatern.’ Vad skönt det är att höra en liberal resonera så”, skriver Alexandersson.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: SD hotar den fria kulturen
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Elias Rosell: Det går att vara miljöpartist och kärnkraftskramare
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Ledare: Skogsbad och körsång är för bövelen inte vård
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A. M. Eriksson: Politiker är inte nödvändigtvis förnuftiga
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

David Stavrou: Sverige bör inte godta diskrimineringen
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Ledare: Familjefjäsk – men hushållen behöver ju framtidstro.
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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