Ledare: Motståndare hyllas – och borde göra som finnarna
I dagens ledartexter utdelas det på sina håll beröm till politiska motståndare.
Bland annat skriver oberoende liberala DN:s ledarskribent Elias Rosell att ”andra partier behöver bli mer som Miljöpartiet i drivmedelspolitiken” och erkänna att det krävs högre bränslepriser i Sverige.
Men Rosell menar också att det svenska Miljöpartiet borde bli mer som sin finländska motsvarighet – det vill säga mer positivt inställd till kärnkraft. Enligt Rosell borde klimatförändringarna få Miljöpartiet att omfamna kärnkraften som ett fossilfritt energialternativ.
I socialdemokratiska Aftonbladet skriver samtidigt Markus Alexandersson att han uppskattar att liberalen Karin Veres har tagit ställning mot M:s och SD:s förslag att slopa bidragen till Folkteatern i Göteborg.
”På sociala medier skriver hon att Folkteatern inte är socialdemokratisk. ’Kulturens frihet ska försvaras. Därför står vi bakom Folkteatern.’ Vad skönt det är att höra en liberal resonera så”, skriver Alexandersson.
Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):
Dagens Nyheter (oberoende liberal):
Expressen (liberal):
Göteborgs-Posten (liberal):
Svenska Dagbladet (obunden moderat):
Sydsvenskan (oberoende liberal):
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