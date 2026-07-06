Ledare: Motståndare hyllas – och borde göra som finnarna

Till vänster: Poseidon-statyn på Götaplatsen i Göteborg. Till höger: Kärnkraftverket Olkiluoto, norr om finska Åbo.

I dagens ledartexter utdelas det på sina håll beröm till politiska motståndare.

Bland annat skriver oberoende liberala DN:s ledarskribent Elias Rosell att ”andra partier behöver bli mer som Miljöpartiet i drivmedelspolitiken” och erkänna att det krävs högre bränslepriser i Sverige.

Men Rosell menar också att det svenska Miljöpartiet borde bli mer som sin finländska motsvarighet – det vill säga mer positivt inställd till kärnkraft. Enligt Rosell borde klimatförändringarna få Miljöpartiet att omfamna kärnkraften som ett fossilfritt energialternativ.

I socialdemokratiska Aftonbladet skriver samtidigt Markus Alexandersson att han uppskattar att liberalen Karin Veres har tagit ställning mot M:s och SD:s förslag att slopa bidragen till Folkteatern i Göteborg.

”På sociala medier skriver hon att Folkteatern inte är socialdemokratisk. ’Kulturens frihet ska försvaras. Därför står vi bakom Folkteatern.’ Vad skönt det är att höra en liberal resonera så”, skriver Alexandersson.