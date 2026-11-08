De svenska ledarredaktionerna dröjer sig kvar vid den heta politiska fredagen, då SD släppte sitt krav på ministerposter.

GP:s Håkan Boström tycker att Centerpartiet har agerat intressant efter SD-beskedet. Han håller inte alls med dem som menar att det politiska läget fortfarande är låst. Att C har utlyst en slags skönhetstävling där S och M ska försöka locka partiets intresse är ”en tydlig förändring”.

”Och det är en tävling som är som gjord för att Socialdemokraterna ska förlora den”, skriver Boström och hänvisar till att högerpartiernas politik är mycket mer lik Centerns.

Även Moa Berglöf på Sydsvenskan tycker att det politiska läggspelet har rört på sig. Att M-ledaren Ulf Kristersson välkomnar SD:s besked och samtidigt berömer Centerpartiet för att ha öppnat för diskussioner om sakpolitik lär få S-ledaren att svettas, tror hon.

”Det var inte den utveckling Magdalena Andersson såg framför sig när hon för knappt två månader sedan nöjt räknade till 176 mandat för den rödgröna sidan.”