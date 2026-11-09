Magdalena Anderssons plan för regeringsbildningen faller nu som ett korthus, enligt Expressens ledarredaktion.

Regeringsbildningen fortsätter att vara det självklara ämnet på de svenska ledarsidorna.

Expressen slår fast att S-ledaren Magdalena Andersson inte har haft någon plan för regeringsbildningen. Efter att ha hört Andersson presentera sin önskeregering utan Vänsterpartiet förstår tidningen helt plötsligt varför hon väntat så länge med att visa sina kort.

”Luftslott, korthus, dagdröm – det finns många metaforer för Socialdemokraternas inställning till regeringsbildningen.”

Expressen tycker att S har gjort bort sig och tror inte att Andersson blir nästa statsminister.

DN:s ledarredaktion förvånas över att Vänsterpartiet reagerar så starkt på Anderssons besked. Om partiet får tjänstemän i regeringskansliet och lyckas stoppa delar av Tidöpartiernas politik vore det bra. Medlemmarna protesterar nog mer mot ”Tidö 2.0” än ett slopat regeringskrav, resonerar tidningen.

Ledarredaktionen menar att V nu har två tydliga alternativ:

”Magdalena Andersson som statsminister med V som del av regeringsunderlaget – eller en ökenvandring för svensk vänster.”