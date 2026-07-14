Ledare: Våra grannländer är inte så bra som de tror

Både Köpenhamn och Oslo har uppmärksammats den senaste tiden.

Dagens ledarsidor ägnas åt valrörelsen och våra grannländer.

Socialdemokraterna har lovat att slopa karensavdraget vid en valvinst. I GP skriver Henrik Boström att reformen kan slå bakut för anställda inom offentlig sektor. Problemet är inte att det kostar att vara sjuk, utan att de har sämre arbetsvillkor, menar han.

”Ökad sjukfrånvaro kommer att göra arbetsmiljön ännu sämre”, fortsätter han.

I Aftonbladet och Sydsvenskan väljer man att blicka mot Danmark och Norge. I den sistnämnda tidningen uttrycker Claes Arvidsson oro för att Norges VM-framgångar stiger landet åt huvudet och att självgodheten leder till felaktiga politiska beslut.

”Den gryende debatten om behovet av medlemskap i EU kan hamna på hälleberget”, skriver han.

Aftonbladets Markus Alexandersson berör att Köpenhamn återigen har utsetts till världens bästa stad att bo i. Det stämmer – menar han – om man har mycket pengar.

”Möjligheterna för människor med normala inkomster att bo i Köpenhamn värderas däremot inte. Köpenhamn har blivit svindyrt. Det är stadens stora utmaning.”