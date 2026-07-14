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Både Köpenhamn och Oslo har uppmärksammats den senaste tiden. (AP)
Opinion

Ledare: Våra grannländer är inte så bra som de tror

Av Alice Hermansson
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Dagens ledarsidor ägnas åt valrörelsen och våra grannländer.

Socialdemokraterna har lovat att slopa karensavdraget vid en valvinst. I GP skriver Henrik Boström att reformen kan slå bakut för anställda inom offentlig sektor. Problemet är inte att det kostar att vara sjuk, utan att de har sämre arbetsvillkor, menar han.

”Ökad sjukfrånvaro kommer att göra arbetsmiljön ännu sämre”, fortsätter han.

I Aftonbladet och Sydsvenskan väljer man att blicka mot Danmark och Norge. I den sistnämnda tidningen uttrycker Claes Arvidsson oro för att Norges VM-framgångar stiger landet åt huvudet och att självgodheten leder till felaktiga politiska beslut.

”Den gryende debatten om behovet av medlemskap i EU kan hamna på hälleberget”, skriver han.

Aftonbladets Markus Alexandersson berör att Köpenhamn återigen har utsetts till världens bästa stad att bo i. Det stämmer – menar han – om man har mycket pengar.

”Möjligheterna för människor med normala inkomster att bo i Köpenhamn värderas däremot inte. Köpenhamn har blivit svindyrt. Det är stadens stora utmaning.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Köpenhamn är bäst – men mest för de rika
lista · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Max Hjelm: Ett ciderkrig mellan Sverige och kontinenten når ett obegripligt slut
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Republik firas med ny relevans
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Ingen vill jobba på tingsrätten i Tjottahejti
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Socialdemokraternas bidragslinje slår mot välfärden
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Claes Arvidsson: Framgången ror Norge åt fel håll
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Angiverilagen blev en tummetott. Det är illa nog.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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