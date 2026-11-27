Det är föga oväntat Centerpartiets vägval som dominerar på de stora svenska ledarsidorna på fredagen.

I liberala GP är Håkan Boström nöjd. Han menar att ett C som bildar regering med borgerligheten innebär slutet för en symbolpolitisk låsning som präglat svensk politik under lång tid, och att den ”lilla men högljudda skara debattörer som ser varje uppgörelse med SD som första steget mot tredje riket” faktiskt inte haft så många sakliga argument att komma med.

I oberoende liberala DN slår Amanda Sokolnicki an en helt annan ton. Hon menar att Elisabeth Thand Ringqvist gör C till åtlöje genom att sätta sig i en regering som är beroende av SD:s stöd, samtidigt som C-ledaren hävdar att man begränsar SD:s inflytande.

”Sverigedemokraterna måste vara chockade över hur lättlurade deras motståndare är.”