Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) håller en pressträff efter partiets extrainsatta möte, med partistyrelsen och riksdagsgruppen, angående regeringsfrågan och statsministeromröstningen.

Efter över 70 dagars regeringsbildning ser det nu ut att bli en återförening av den gamla alliansen. Det skriver Expressens Viktor Barth-Kron efter C-ledningens besked att man ställer sig bakom Ulf Kristersson som statsminister.

Han menar att utfallet är oväntat men att C till slut inte hade något annat val.

”Ska Centerpartiet leva upp till alla sina ideal är det enda alternativet att möta martyrdöden i ett extraval”, skriver Barth-Kron.

Dagens Nyheters Tomas Ramberg menar att beslutet bäddar för en återgång i svensk politik till en ordning där vänster står mot höger.

”Därmed sätts den bortre parentesen för en splittring om Sverigedemokraterna som rådbråkat borgerligheten sedan 2018”, skriver han.

Aftonbladets Oisin Cantwell är inne på samma spår. Till slut tvingades C välja sida.

”I drygt ett årtionde kunde Centern framlida sina dagar i sin bubbla, det var säkert varmt och mysigt, men valresultatet för ett par månader sedan spräckte illusionen”, skriver han.

Svenska Dagbladets Torbjörn Nilsson menar att de rödgröna politikernas största misstag har varit att de snackat för mycket. Han jämför med tystnaden som infann sig när Tidöpartierna började förhandla kort efter valet 2022.

”Där och då slöt de fyra partierna en pakt om att inte prata med medier, om att hålla förhandlingarna till stängda rum, att våga lita på varandra”, skriver Nilsson.