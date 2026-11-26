Ulf Kristersson välkomnar C-ledningens beslut att rösta ja till Moderatledaren som statsminister på måndag. Det skriver han i en kommentar till SvD.

”En samarbetsregering med våra fyra partier som fokuserar på tillväxt och välfärd, skulle vara bra för Sverige. Det är bara Centerpartiet som kommer fatta Centerpartiets beslut under sitt förtroenderåd, och det har jag stor respekt för”, skriver han.

Även L-ledaren Simona Mohamsson är positiv.

”En borgerlig regering är inom räckhåll. Nu avgör Centerpartiet om Sverige ska styras av Magdalena Anderssons låsningar eller en Kristersson II-regering”, skriver hon på X.