Busch: ”Det våras för en ny politisk tid för Sverige”
KD-ledaren Ebba Busch välkomnar torsdagens besked om att C-ledningen ställer sig bakom Ulf Kristersson som statsminister. Hon menar att en borgerlig minoritetsregering är vad Sverige behöver.
”Det våras för en ny politisk tid för Sverige”, skriver Busch på X och fortsätter:
”Våra fyra partier skulle bilda ett helt nytt samarbete i mitten av svensk politik, väl rustat att möta samhällsutmaningarna som vårt land står inför. Regeringsarbetet skulle vila på en bred gemensam värdegrund och på en lång historia av samarbete”.
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