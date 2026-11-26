Arkivbild: Ebba Busch under en pressträff om Kristdemokraternas syn på läget i regeringsbildningen.

KD-ledaren Ebba Busch välkomnar torsdagens besked om att C-ledningen ställer sig bakom Ulf Kristersson som statsminister. Hon menar att en borgerlig minoritetsregering är vad Sverige behöver.

”Det våras för en ny politisk tid för Sverige”, skriver Busch på X och fortsätter:

”Våra fyra partier skulle bilda ett helt nytt samarbete i mitten av svensk politik, väl rustat att möta samhällsutmaningarna som vårt land står inför. Regeringsarbetet skulle vila på en bred gemensam värdegrund och på en lång historia av samarbete”.