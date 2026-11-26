Aida Karimli, som sitter i Centerpartiets förtroenderåd, säger till TV4 Nyheterna att det inte är säkert att partiledningens vilja går igenom.

Hon säger att majoritetssituationen förmodligen ser annorlunda ut i rådet än den Elisabeth Thand Ringqvist hänvisade till. Enligt Karimli finns det ett stort motstånd mot ”all form av samröre” med SD.

– Är det på det sättet att Centerpartiet väljer att gå vidare med det här beslutet, så kommer vi att få ett splittrat och sargat parti, och läkningsprocessen kommer att vara lång, om ens möjlig, säger hon.