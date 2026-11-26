Till slut tvingades Centerpartiet välja och då valde man det minst dåliga alternativet. Det skriver flera politiska kommentatorer efter Centerledningens vägval under torsdagen, där man förespråkar att partiet röstar ja till Ulf Kristersson som statsminister på måndag. En svekdebatt anses nu given.

– Det är ett högt pris men uppenbarligen något partiledningen är beredd att betala för att slippa ett extraval eller en regering med V-ministrar, säger Elisabeth Marmorstein, inrikespolitisk kommentator på SVT Nyheter.

Att en svekdebatt väntar håller Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator Henrik Torehammar med om.

”Även om Elisabeth Thand Ringqvist inte tycker att hon svikit väljarna […] kommer attackerna både inifrån och utifrån”, skriver han.

Dessförinnan ska Centerpartiets förtroenderåd ta ställning till sidbytet. Det är osannolikt att man går emot torsdagens beslut från partistyrelse och riksdagsgrupp men inte omöjligt, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén.

– Rykten säger att det är betydligt större tveksamhet ute i landet, säger hon.

Därmed ser Ulf Kristersson (M) ut att kunna fortsätta som statsminister och kan ses som regeringsbildningens stora vinnare, enligt Göteborgs-Postens politikredaktör Arne Larsson. Den främsta förloraren är tveklöst S-ledaren Magdalena Andersson.

”Hon går till historien som den första partiledare som vunnit ett val men misslyckats med att bilda regering”, skriver han.