Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) i samband med tisdagens talmansrunda i riksdagshuset.

Miljöpartiet beklagar C-ledningens beslut att rösta ja till Moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister på måndag. Det uppger språkröret Daniel Helldén.

”Det är inte för sent för Centerpartiet att välja en ny riktning för Sverige med en offensiv klimatpolitik och en human migrationspolitik. Vår dörr står fortsatt öppen”, skriver han på X.

Även S-ledaren Magdalena Andersson menar att den rödgröna dörren fortsatt står öppen.

”En Tidö 2-regering skulle vara historiskt svag och sakna möjligheter att få igenom sin politik”, skriver hon i ett inlägg på X.