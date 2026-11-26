Samtidigt som Centerpartiet håller ett ödesmöte i Gamla stan vädjar representanter för den rödgröna sidan till partiet om att inte genomföra högersvängen.

”Vänsterpartiet kommer att rösta nej till en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Vi hoppas att Centerpartiet också gör det och står fast vid sitt vallöfte om att man inte kan kompromissa om alla människors lika värde”, skriver V-ledaren Nooshi Dadgostar på Instagram och fortsätter:

”Håll gränsen!”

Även MP-toppen och riksdagsledamoten Janine Alm Ericson har hopp om att C inte ska byta sida.

– Centerpartiet har fortfarande en chans att landa rätt i det som de lovade sina väljare, att inte bli beroende av Sverigedemokraterna, säger hon till SVT Nyheter.