Jimmie Åkesson har gjort det tydligt. Han vill bort från Tidö – och in i opposition.

Men det verkar inte vara alla som lyssnat på SD-ledaren, menar Expressens Viktor Barth-Kron. Han nämner Anders Borg, tidigare moderat finansminister, som i veckan skrev att C måste acceptera ett budgetsamarbete med SD om Ulf Kristersson (M) ska regera vidare.

Barth-Kron menar att det i stället är en liten, borgerlig regering som får ”räkna med att då och då bli överkörd av den folkhemsnostalgiska riksdagsmajoriteten” som är aktuell.

Samtidigt menar Aftonbladets Oisín Cantwell att det är smörja att en borgerlig regering inte blir beroende av SD.

”S, MP och V skulle tillsammans vara större än alliansen och vid varje viktig votering kunna tvinga regeringen att samarbeta med SD”, skriver han.

Därför måste C välja mellan att riva av plåstret, erkänna att SD behövs i ekvationen och svika sitt viktigaste vallöfte. Eller att låtsas som att man inte gör det.

”Det skulle se mycket fånigt ut, men sådant kan politiker stå ut med.”