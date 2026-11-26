Analyser: Sprickan i C total – bäddat för svekdebatt
Sprickan i C är total inför måndagens statsministeromröstning, menar TV4:s politiske kommentator Per Hermanrud. Han tolkar partiledaren Elisabeth Thand Ringqvists varningar för extraval som att hon i praktiken bara ser ett alternativ framåt.
”Det minst dåliga, att ingå i en Alliansregering och att säga ja till Ulf Kristersson på måndag”, skriver Hermanrud.
Även SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein beskriver splittringen som exceptionell.
– Jag har inte varit med om en så här infekterad intern process i Centerpartiet.
Enligt Marmorstein tvingas partiet nu välja mellan två svekdebatter: att släppa fram en borgerlig regering som är beroende av SD eller att medverka till en regering som anses luta för långt åt vänster.
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