41 C-politiker öppnar för att partiet tar klivet högerut och röstar för Ulf Kristersson (M) som statsminister, skriver de i ett inlägg på Expressen Debatt. Bland politikerna finns flera kommunstyrelseordförande och de menar att det är dags att ge Moderaternas totalpaket en chans.

Enligt centerpartisterna visar höstens förhandlingar att Vänsterpartiet inte kommer att släppa sitt krav på ministerposter.

”Är det något vi lärt oss under de senaste 70 dagarna är att det inte går att förhandla med Vänsterpartiet”‚ skriver de bland annat.

Talmannen meddelade under tisdagen att riksdagen ska rösta om Kristersson (M) som statsminister nu på måndag. Under onsdagen meddelade han att det just nu pågår förhandlingar mellan M, KD, L och C.

Under måndagen skrev 35 centerpolitiker ett inlägg på Aftonbladet Debatt där de uppmanade partiet att inte svänga högerut eftersom det skulle ge SD en mäktig vågmästarroll.