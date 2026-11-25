41 C-politiker öppnar för Ulf Kristersson: ”Det går inte att förhandla med V”
41 C-politiker öppnar för att partiet tar klivet högerut och röstar för Ulf Kristersson (M) som statsminister, skriver de i ett inlägg på Expressen Debatt. Bland politikerna finns flera kommunstyrelseordförande och de menar att det är dags att ge Moderaternas totalpaket en chans.
Enligt centerpartisterna visar höstens förhandlingar att Vänsterpartiet inte kommer att släppa sitt krav på ministerposter.
”Är det något vi lärt oss under de senaste 70 dagarna är att det inte går att förhandla med Vänsterpartiet”‚ skriver de bland annat.
Talmannen meddelade under tisdagen att riksdagen ska rösta om Kristersson (M) som statsminister nu på måndag. Under onsdagen meddelade han att det just nu pågår förhandlingar mellan M, KD, L och C.
Under måndagen skrev 35 centerpolitiker ett inlägg på Aftonbladet Debatt där de uppmanade partiet att inte svänga högerut eftersom det skulle ge SD en mäktig vågmästarroll.
Om debattörerna
Emelie Wrede, kommunstyrelsens ordförande, Sollefteå (C)
Ove Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, Laholm (C)
Maria Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, Älvdalen (C)
Ingrid Sundborn, kommunstyrelsens ordförande, Robertsfors (C)
Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande, Gagnef (C)
Lotte Melin, kommunstyrelsens ordförande, Osby (C)
Janne Lind, kommunstyrelsens ordförande, Haparanda (C)
Stina Munters, kommunstyrelsens ordförande, Vansbro (C)
Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande, Orsa (C)
Anna Hed, regionpolitiker, Region Dalarna (C)
Anneli Andelén, gruppledare, Falkenberg (C)
Maria Andersson, regionpolitiker, Västra Götaland (C)
Johan Falk Andersson, vice kretsordförande, Sollefteå (C)
Jennifer Andersson, gruppledare, Region Västernorrland (C)
Hans Arby, kommunpolitiker, Göteborg (C)
Jan Axelsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, Sorsele (C)
Kristina Axelsson, oppositionsledare, Sorsele (C)
Magnus Claesson, kommunalråd och gruppledare, Kumla (C)
Robert Davidsson, gruppledare, Vingåker (C)
Ulf Eriksson, tidigare oppositionsråd, Vännäs (C)
Magdalena Flemström, kretsordförande, Ånge (C)
Karin Frejd, oppositionsråd, Säter (C)
Anthon Gyllsten, Centerstudenter, Stockholm
Peter Heie, regionpolitiker, Västra Götaland (C)
Anders Häggkvist, Vemdalen (C)
Birgitta Höijer, kretsordförande, Degerfors (C)
Fredrik Jansson, Orsa (C)
Hans Johansson, gruppledare, Säter (C)
Sanna Jonsson, gruppledare, Sundsvall (C)
Kristina Jonäng, Uddevalla (C)
Andreas Karlsson, gruppledare, Krokom (C)
Elisabet Larsson, gruppledare, Ånge (C)
Linn Nielsen, gruppledare, Lysekil (C)
Lars Nises, gruppledare, Mora (C)
Kjell Nordin, kretsordförande, Örnsköldsvik (C)
Anders Rosén, Rättvik (C)
Jeanette Sällström, kretsordförande, Vellinge (C)
Kristoffer Svensson Sellin, distriktsordförande, Västernorrland (C)
Joanna Stridh, Centerkullorna, Rättvik (C)
Ingrid Widell, kretsordförande, Hässleholm (C)
Torbjörn Zackrisson, kretsordförande, Älvdalen (C)