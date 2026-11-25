Centerpartiet skakas av en djup intern spricka inför statsministeromröstningen, skriver SvD. Samtidigt uppger flera källor för Expressen att allt fler centerpartister är för en högersväng.

– Jag tror att fler i Centerpartiet vill vara med och ta ansvar i knepiga lägen än de som inte vill det, säger en källa till Expressen.

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist uppges ha sagt under tisdagskvällens stormöte att partiet nu bara står inför två alternativ: extraval eller en Kristersson-ledd regering.

Trots ett ökat tryck att släppa fram en högerregering möter linjen hårt motstånd – både öppet och internt. Kritikerna vill i stället se ett tredje alternativ: att trycka gult och gå i ”konstruktiv opposition”. Flera C-källor till SvD vittnar nu om en stor irritation över att detta inte ens togs upp som en möjlighet under informationsmötet.