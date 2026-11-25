Under det interna mötet på tisdagen ägnade Centerpartiets ledning stora delar åt att varna partiet för ett extraval. Det framgår av en ljudinspelning av hela mötet som ETC har tagit del av.

– Resultatet skulle sannolikt bli att Moderaterna bildar regering med Sverigedemokraterna i regering, säger Elisabeth Thand Ringqvist i inspelningen, enligt tidningen.

Partiet är splittrat i frågan om man ska trycka grönt, gult eller rött till Ulf Kristersson i statsministeromröstningen. Thand Ringqvist avslutade mötet med att konstatera att partiet befinner sig i ett svårt läge.

– Jag är inte orolig för en högljudd debatt i sakfrågor. Men jag tycker att det är jobbigt när det läcker från möten, säger hon.